В Пермском крае остановили крупный лесной пожар

Фото: Соликамское лесничество "ВКонтакте"

В Прикамье вчера вечером был остановлен крупный лесной пожар. Подробностями поделились в Соликамском лесничестве.

Так, на территории Мошевского участкового лесничества сотрудники лесничества и Пермского лесопожарного центра остановили продвижение лесного пожара сильной интенсивности на площади 3,75 гектара. Пожары на территории Соликамского лесничества фиксируются ежедневно, отметили в лесничестве.

Напомним, ранее краевое МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Пермском крае с 24 по 29 августа из-за жаркой и сухой погоды. Спасатели напомнили, что одной из самых частых причин лесных пожаров является человеческий фактор.