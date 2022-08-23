Фото: «Бизнес-класс».

Департамент земельных отношений администрации Перми ходатайствует о возобновлении дела об изъятии торгового объекта в центре города. По сообщению издания «Бизнес-класс», речь идет о цветочном павильоне «Евробукет» на Комсомольском пр., 23, расположенным перед ЦУМом. Павильон и участок под ним принадлежат предпринимателю Людмиле Михейчевой.

Городской департамент земельных отношений обратился в арбитраж с иском об изъятии объекта в марте 2021 года. Рассмотрение дела было приостановлено из-за того, что власти пытались через суд доказать самовольность возведения цветочного павильона и обязать владельца снести его.

Разбирательство длилось больше года и закончилось в первой инстанции в пользу предпринимательницы. В его ходе павильон признали капитальным строением.

Теперь городские власти намерены принудительно изъять здание и участок в муниципальную собственность. Краевой арбитражный суд рассмотрит заявление департамента земельных отношений 3 октября 2022 года.

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