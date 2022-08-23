В Перми на Парковом горела девятиэтажка

Фото: скриншот с видео очевидцев

В Перми 23 августа днем горел девятиэтажный дом по улице Подлесной, 33 в микрорайоне Парковый. О происшествии сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 14:09 по местному времени. Пожарные по прибытию увидели, что на восьмом этаже дома горел балкон. Общая площадь возгорания составила 4 квадрата. Ликвидировать огонь удалось быстро - всего через четыре минуты после прибытия спасателей.

Пожарные на месте происшествия спасли одного человека который передан медицинским работникам. Эвакуировано из дома 7 человек. Погибших, к счастью, нет. Угрозы здоровью и жизни остальных жителей дома нет. Причины происшествия устанавливаются.

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