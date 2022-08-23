Пропавшие в Перми Таисия и Настя Носовы. Фото: архив "КП"

По имеющейся в распоряжении информации, 17 августа 2022 года 45-летняя Таисия Носова из города Ишимбай вместе со своей пятилетней дочкой Анастасией поехали к подруге в Пермь. Родным Таисия сказала, что скоро вернется, поедет погостить буквально на два дня, но вскоре перестала выходить на связь.

«Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении. Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю», - удалось узнать у пермской подруги Таисии.

Таисия и Анастасия Носовы гостили в Перми на ул. Ветлужской, ушли из дома в ночь с 17 на 18 августа.

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Таисия Носова – рост 167-172 см, черные волосы, короткая стрижка, плотного телосложения. На обеих руках и груди есть татуировки, родинка возле носа. На ней были: серо-зеленые велосипедки, белая майка, черно-розовые кроссовки и бейсболка. При себе имела большую розовую сумку и маленькую черную кожаную сумочку.

Настя Носова – рост 120-126 см, волосы светло-русые ниже плеч, худощавого телосложения. Бвла одета: яркие босоножки, разноцветные спортивные штаны, футболка розовая. С ней был рюкзак розового цвета.

Всех, кому известно местонахождение Таисии Андреевны и Анастасии Константиновны Носовых волонтеры просят сообщить по телефонам:

02, 102 – полиция

112 – ЕДДС

8 (342) 241-36-40 - БРНС Пермь

+7 (912) 880-41-60 – волонтёры

+7 (982) 477-76-05 - инфорг Павлина («Регион59 – поиск пропавших»)

+7 (922) 345- 67-02 – волонтеры «ПрикамьеПоиск»

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