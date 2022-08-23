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Общество23 августа 2022 8:58

Во всех пермских школах появятся советники директоров по воспитанию

Они начнут работать с 1 сентября
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала учебного года во всех пермских школах появятся советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Об этом на заседании Пермской городской думы сообщил заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.

- Их главная задача — вовлечение школьников в молодежные организации, отметил вице-мэр. - Для координации их деятельности советников на базе городского Дворца творчества будет создан муниципальный центр.

Также в каждой школе будут открыты Центры детских инициатив.

Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Грибанов сообщил, что сейчас школы обеспечены учителями на 98 процентов. Ежегодно на работу приходят около 300 молодых специалистов.

- Обеспечить школу кадрами – это задача ее директора, - рассказал Алексей Грибанов. – Есть школы, где 100 процентов учителей, а есть школы, даже в центре, где их не хватает.