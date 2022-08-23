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Экономика23 августа 2022 7:04

Компания «Адидас» в Перми окончательно уходит из торгового центра «Колизей Cinema»

«Адидас» пока сохранил торговые площади в другом пермском торговом центре
Павел Шатров
Фото: Рифей-Пермь

Фото: Рифей-Пермь

Новостная лента телеканала «Рифей-Пермь» сообщает о направлении уведомления компании «Адидас» в адрес пермского торгового центра «Колизей Cinema» о расторжении договора аренды находящихся в нем помещений.

Еще один магазин бренда «Адидас» в Перми находится в торговом центре «Домино». Здесь компания пока сохраняет за собой торговые площади площади.

В марте 2022 года производитель спортивной одежды «Адидас» временно закрыл магазины в России и приостановил онлайн-торговлю своей продукцией. В июне в компании сообщили, что пока не планирует возобновлять коммерческую деятельность в стране.

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