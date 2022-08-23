Лесные пожары. Фото: Пермский лесопожарный центр

В России к 2030 году будет необходимо ликвидировать 100% лесных пожаров в первые сутки их обнаружения. С такими требованиями к субъектам Федерации выступило правительство страны.

В Пермском крае уже сейчас вплотную приблизились к этом показателю. По словам регионального министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича, с начала пожароопасного сезона в 2022 году в крае зарегистрировали более 90 лесных пожаров, пройденная площадь огнем составила 257,8 гектаров, 93 % лесных пожаров удалось ликвидировать в течение первых суток. Этот показатель является одним из лучших в России.

В 2022 году в тушении лесных пожаров принимают участие 4230 человек и 1918 единиц техники. Обеспеченность лесопожарной техникой составляет 87%.

В этом году для Пермского края установили площадь лесных пожаров на уровне 322,97 гектаров, на которой необходимо обеспечить их тушение в самые короткие сроки.

В 2022 году в тушении лесных пожаров принимают 4230 человек, которые применяют 1918 единиц специальной техники. Обеспеченность лесопожарной техникой в Прикамья составляет 87%. Пожарная безопасность в регион обеспечивается четырехуровневой системой мониторинга, которая включает авиационное и наземное патрулирование, видео- и космомониторинги.

Кстати, в Пермском крае с 20 июля до 10 сентября действует особый противопожарный режим в лесах. В части лесничеств региона из-за жаркой погоды, дефицита осадков и высокого класса пожарной опасности введены ограничения пребывания граждан в лесах.

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