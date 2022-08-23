Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Наибольшая загруженность дорог утром 23 августа вновь наблюдается в Индустриальном районе Перми. Пока наиболее сложным для движения является перекресток улиц Свиязева и Леонова. Плотное движение по Свиязева от Чердынской, где «Яндекс Пробки» указывает на пробки в 5 баллов.

Городским властям что-то надо принимать с участком ул. Леонова при подъезде со стороны Нестюковского тракта к ул. Промышленной – не менее 500 метров придется двигаться очень медленно.

Еще одно узкое место – кольцо на ш. Космонавтов при выезде с ул. Промышленной на ул. Оверятскую в сторону Паркового. Здесь у водителей также будет время полюбоваться на окружающий пейзаж – есть пробка в 4-5 баллов.

Довольно сложная дорожная обстановка на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира. На этом трудности не заканчиваются – появилась пробка на Стахановком обходе ближе к перекрестку с ул. Куйбышева.

Другая дорожная «точка кипения» сейчас в Мотовилихе на почти километровом участке дороги ул. Грибоедова от пр. Октябрят в сторону Уинской. Пробка в 5 баллов появилась на ул. Лифанова в сторону центра от ул. 1905 года до ул. Свердлова.

На удивление центр Перми пока свободен от дорожных заторов. Единственное проблемное место к 8:00 появилось на кольце Колхозной площади при выезде на ул. Революции.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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