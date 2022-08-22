В Пермском крае водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста

В ГИБДД напомнили родителям о необходимости проводить с детьми беседы по основам безопасного поведения на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 20 августа, днем в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал 11-летний ребенок. О подробностях аварии рассказали в ГИБДД.

- Авария случилась около 12.00 в Соликамске на улице Всеобуча, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. – Иномарка CHEVROLET под управлением 42-летнего водителя проехала на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на 11-летнего велосипедиста. Несовершеннолетний, не спешившись, пересекал на велосипеде проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии юный велосипедист с серьезными травмами был госпитализирован в больницу.

В ГИБДД попросили родителей проводить с детьми беседы по основам безопасного поведения на дорогах.

- Прежде чем купить ребенку велосипед или самокат научите его Правилам дорожного движения, расскажите и покажите, где ребенок может кататься, а куда ему запрещено выезжать, - напоминают в полиции. – Вместе с двух- или трехколесным транспортным средством купите и защиту для катания. Также напомните, что до 14 лет велосипедист имеет право двигаться только по тротуарам и выезд для них на проезжую часть строго запрещен! А переходить проезжую часть разрешено только по пешеходным переходам, сойдя с велосипеда и ведя велосипед рядом с собой.

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