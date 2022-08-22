В Перми окончен поиск пропавших девочек 4 и 6 лет

Родные пропавших девочек написали заявление в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дети найдены, живы. Всем спасибо, просьба снять репосты, - написали на своей странице ВК волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

Информация о том, что в Перми пропали две малышки четырех и шести лет, появилась в соцсетях в понедельник днем. Девочки ушли из своего дома по улице Котовского в Дзержинском районе Перми и бесследно исчезли.

Волонтеры объявили сбор на поиск пропавших детей. Все, кто был готов помочь, собирались вечером возле дома, где жили девочки. Но помощь поисковиков не понадобилась. Девочек нашли живыми и здоровыми спустя час после публикации поста об их исчезновении. Где были дети, не сообщается.

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