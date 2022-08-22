В Пермском крае дотла сгорел пассажирский автобус

Фото: vk.com/mdps_permkrai

В Пермском крае близ села Плишкари, что в Еловском районе, загорелся двухэтажный пассажирский автобус. Кадры происшествия попали на камеру очевидцев. Инцидент произошел 21 августа ранним утром.

Как пишут очевидцы в соцсетях, жертв в результате пожара нет – все спасены и живы. За комментарием по поводу ДТП мы обратились в краевую Госавтоинспекцию.

«Автобус Mercedes-Benz ехал по автодороге «Кукуштан – Чайковский» со стороны Чайковского. Управлял им 63-летний водитель, который на 140 километре трассы почувствовал запах дыма в салоне и остановил автобус. Высадив пассажиров в количестве 25 человек, водитель пытался потушить возгорание. В результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал», - рассказали в ведомстве.

Фото: vk.com/mdps_permkrai

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