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Общество22 августа 2022 9:20

В Пермском крае ковидом заболели еще 496 человек

Заболевшие выявлены на 21 территории региона
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 22 августа – плюс 496 заражений коронавирусом. Среди заболевших 128 жителей старше 60 лет. Заражения выявлены на 21 территории региона.

Общее число положительных тестов в крае за 2,5 года пандемии достигло 381 758.

С начала пандемии в Прикамье от последствий инфекции скончались 8 861 человек. Еще двое ушли из жизни за минувшие сутки.

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