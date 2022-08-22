Отель Radisson в Перми хотят достроить до конца 2023 года

Стройка будущего отеля. Фото: Павел Шатров

Пятизвездочный отель Radisson, который станет частью недавно построенного МФЦ «Эспланада», откроется в конце 2023 года. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на региональный Минэк. Продолжается и строительство конгресс-холла.

Напомним, что Многофункциональный комплекс «Эспланада» создается в квадрате, что ограничен центральными улицами Перми - улицами Попова, Монастырская, Осинская и Петропавловская. Первым объектом МФЦ стал торгово-развлекательный центр iMALL. Он открылся в конце прошлой зимы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65