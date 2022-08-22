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Общество22 августа 2022 4:21

Отель Radisson в Перми хотят достроить до конца 2023 года

Он станет частью МФЦ «Эспланада»
Григорий СЕРЕДКИН
Стройка будущего отеля.

Стройка будущего отеля.

Фото: Павел Шатров

Пятизвездочный отель Radisson, который станет частью недавно построенного МФЦ «Эспланада», откроется в конце 2023 года. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на региональный Минэк. Продолжается и строительство конгресс-холла.

Напомним, что Многофункциональный комплекс «Эспланада» создается в квадрате, что ограничен центральными улицами Перми - улицами Попова, Монастырская, Осинская и Петропавловская. Первым объектом МФЦ стал торгово-развлекательный центр iMALL. Он открылся в конце прошлой зимы.

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