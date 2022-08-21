В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 649 человек

В Прикамье растет заболеваемость коронавирусом. Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю, на 21 августа в регионе выявлено 381262 случая заболевания коронавирусом за все время. За сутки – 649 подтвержденных диагноза. Из них в Перми - 316 случаев, что составляет 48,7 % от заболевших.

- По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 14 ранговое место среди субъектов РФ и 3 место в ПФО, - заявили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

За последние 3 месяца в 100 % случаев определяется вариант коронавируса «омикрон стелс».

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