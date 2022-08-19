За сутки еще 680 жителей Прикамья заболели COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье было подтверждено 680 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 211 жителей в возрасте 60 лет и старше. Так, общее число инфицированных в регионе достигло отметки 379 971.

Новые случаи заболевания выявлены в тридцати территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Кизеле, Губахе и других.

С начала пандемии в Пермском крае от COVID-19 скончались 8 856 человек.

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