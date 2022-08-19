У школ Пермского края появится доступ к всероссийской платформе «Моя школа»

С 1 сентября 2022 года в школах Пермского края начнут тестировать платформу ФГИС «Моя школа». В этом смысле наш регион станет пилотным, а с 1 января 2023 года к нему подключат все школы страны. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

ФГИС «Моя школа» представляет собой единое пространство для школьников, педагогов и родителей с удаленным доступом к цифровым данным. Ученики смогут в любое время посмотреть расписание, школьную афишу, пообщаться с одноклассниками и педагогами. А в библиотеке можно будет не только читать книги, но и смотреть обучающие видео или курсы, м проверять свои знания на специальных тренажерах. Педагогам станет легче искать методические рекомендации, также у них появится облачное хранилище, приложение для работы через SmartTV и многое другое. Родителям будет проще контролировать учебу и оценки ребенка, а также участвовать в онлайн-собраниях.

Платформа будет работать на российском программном обеспечении, а весь цифровой контент – верифицирован, что обеспечит безопасность цифровой среды.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что эта комплексная система будет удобна, в первую очередь, родителям и детям, причем не только школьникам: «Дети и родители смогут без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое».

Учитель химии лицея №2 города Перми Анастасия Кощеева, участница Всероссийского форума классных руководителей рассказала, что пермским учителям уже не терпится воспользоваться нововведением: «"Моя школа" объединяет полезные ресурсы не только для учеников, но и для учителей. С ее помощью учителя также смогут получить качественную учебно-методическую поддержку федерального уровня».

В краевом министерстве образования отметили, что в Прикамье уже работает своя образовательная платформа ЭПОС, и ее планируется интегрировать с федеральной системой:

«Сейчас мы работаем над интеграцией нашей электронной пермской образовательной системы (ЭПОС) и федеральной платформы. Это позволит нам расширить нашу созданную краевую библиотеку федеральными электронными пособиями. Благодаря сервису школьники со всего Пермского края смогут получить качественные, проверенные знания. При этом будет неважно, где эти дети проживают – в краевой столице или отдаленном поселке. Для учителей "Моя школа", в свою очередь, станет удобным инструментом, с помощью которого можно будет оптимизировать учебный процесс».