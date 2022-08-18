В Прикамье простились с погибшей шестилетней девочкой из Верхнечусовких Городков

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В четверг, 18 августа, в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского округа простились с погибшей шестилетней девочкой. Попрощаться с ней пришли десятки местных жителей. Девочку похоронили на местном кладбище, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Напомним, ребенок пропал в пятницу, 12 августа, в поселке Верхнечусовские городки. Вечером малышка отправилась в магазин за чупа-чупсом и не вернулась. Двое суток ее искали родственники, волонтеры и местные жители. В воздух поднимали самолет, вертолеты и квадрокоптер. Многих проверили на полиграфе, а за достоверную информацию о местонахождении ребенка объявили вознаграждение - 500 тысяч рублей.

Увы, чуда не случилось. Поздно вечером в воскресенье девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в пожарном колодце неподалеку от магазина.

Все новости об исчезновении девочки можно найти здесь.

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