В Прикамье простились с погибшей шестилетней девочкой из Верхнечусовких Городков

Фото: соцсети
В четверг, 18 августа, в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского округа простились с погибшей шестилетней девочкой. Попрощаться с ней пришли десятки местных жителей. Девочку похоронили на местном кладбище, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».
Напомним, ребенок пропал в пятницу, 12 августа, в поселке Верхнечусовские городки. Вечером малышка отправилась в магазин за чупа-чупсом и не вернулась. Двое суток ее искали родственники, волонтеры и местные жители. В воздух поднимали самолет, вертолеты и квадрокоптер. Многих проверили на полиграфе, а за достоверную информацию о местонахождении ребенка объявили вознаграждение - 500 тысяч рублей.
Увы, чуда не случилось. Поздно вечером в воскресенье девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в пожарном колодце неподалеку от магазина.
Все новости об исчезновении девочки можно найти здесь.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Побежала за котенком или стала жертвой убийцы: следствие установило, от чего умерла шестилетняя Анастасия Брихунец
Следствие установило причину смерти шестилетней Анастасии Брихунец из Пермского края (Подробнее...)