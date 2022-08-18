Коронавирус. Фото: архив "КП"

В Пермском крае по состоянию на утро 18 августа 2022 года установлен новый антирекорд по числу подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом. За прошедшие сутки число заболевших составило 670 человек. Это наивысшее значение за несколько последних месяцев, начиная с конца марта 2022 года.

Общее число заражений с начала распространения коронавирусной инфекцией в Пермском крае составило 379 281 случай.

По информации портала стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в медучреждения Пермского края с диагнозом коронавирус госпитализировали 50 человек, смертельных случаев не зарегистрировано.

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