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Происшествия18 августа 2022 9:16

В Пермском крае за сутки выявили 670 новых случаев заражения коронавирусом

Это абсолютный максимум случаев заболевания с конца марта 2022 года
Павел Шатров
Коронавирус.

Коронавирус.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае по состоянию на утро 18 августа 2022 года установлен новый антирекорд по числу подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом. За прошедшие сутки число заболевших составило 670 человек. Это наивысшее значение за несколько последних месяцев, начиная с конца марта 2022 года.

Общее число заражений с начала распространения коронавирусной инфекцией в Пермском крае составило 379 281 случай.

По информации портала стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в медучреждения Пермского края с диагнозом коронавирус госпитализировали 50 человек, смертельных случаев не зарегистрировано.

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