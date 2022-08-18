Пожар в Перми.
Фото: архив "КП"
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило 17 августа в 21:48. К месту чрезвычайного происшествия в центре Перми по тревоге выехали 10 единиц специальной техники МЧС Пермского края с личным составом в количестве 40 человек
Прибывшее первым пожарно-спасательное подразделение установило, что произошло возгорание домашних вещей на балконе одной из квартир. Огонь распространился на площади 4 квадратных метров.
Огонь на балконе удалось локализовать в 22:04, не допустив возгорания жилой площади. Пожар потушили через 28 минут.
В результате пожара в доме на ул. Петропавловской в Перми погибших и пострадавших нет. При пожаре из дома эвакуировали 15 человек.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины возникновения пожара.
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