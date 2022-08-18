Пробки на дорогах Перми. Фото: Павел Шатров

Сервис «Яндекс Пробки» средний уровень загруженности дорог в Перми сегодня утром 18 августа оценивает в 1 балл. Большинство транспортных магистралей свободны для движения, пробок на дорогах нет.

Традиционно для утра в Перми плотное движение наблюдается на ул. Промышленной: «Яндекс Пробки» в Перми информирует о загруженности в 5 баллов участка дороги ул. Леонова при движении от Нестюковского тракта. Такая же дорожная обстановка около 08:00 на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира.

Водителям стоит обратить внимание на участок ул. Куйбышева от ул. Пушкина при движении к ул. Революции. Здесь можно потерять время в плотном потоке транспорта перед светофором.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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