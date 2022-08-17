Строительство жилья в Перми. Фото: Павел Шатров

По сообщению Пермьстата, в январе-июле 2022 года на территории Пермского края предприятия и организации, а также индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 13 005 квартир общей площадью 1158,9 тыс. квадратных метров, что составило 188,4% к вводу жилья в соответствующем периоде 2021 года.

«Индивидуальные застройщики за счёт собственных и привлечённых средств ввели в действие 788,9 тыс. квадратных метров общей площади жилых помещений, что в 2,6 раза больше, чем в январе-июле 2021 года», - приводит обнадеживающие цифры в своем отчете Пермьстат.

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