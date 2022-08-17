Пожары в Перми и Пермском крае. Фото: МЧС Пермского края.

Во вторник 16 августа 2022 года зафиксировали 10 техногенных пожаров в Перми и Пермском крае. Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС ликвидировали последствия пожаров в нескольких районах и округах региона: 4 пожара - в Перми; 2 пожара - в Соликамском округе; по 1 пожару – в Гремячинском, Березовском, Чусовском и Осинском округах.

На пожарах погибших нет, травмирован 1 человек.

В техногенных пожарах 16 августа в районах и округах Перми и Пермского края горели: многоквартирные жилые дома - в Гремячинском, Осинском и Соликамском округах, Кировском районе Перми; гаражные боксы - в Мотовилихинском районе Перми; бесхозные овощные ямы - в Орджоникидзевском районе Перми; частный жилой доме - в Чусовском округе; мусор - в Дзержинском районе Перми; дощаные сараи - в Соликамском округе; трава - в Березовском округе.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

За прошедшие сутки зарегистрировали 2 новых очага лесных пожаров в Горнозаводском и Чердынском округах, 1 ландшафтный пожар в Березовском округе Пермского края.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 16 августа 2022 года на территории Пермского края 182 профилактических групп в количестве 386 человек провели мероприятия:

- 1460 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 2321 человек;

- распространение 1727 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 19 августа сохраняется высокая пожарная опасность районах и округах Пермского края. В связи с опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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