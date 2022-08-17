Застройщик не принял необходимые меры безопасности при строительстве дома в центре Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Ленинского района Перми со специалистом от краевой Инспекции госстройнадзора проверила соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности при строительстве жилого дома по улице Петропавловская, 52.

Напомним, ранее в администрацию Ленинского района обратились жители многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, 17. Они боятся, что здание «сползет» в строительный котлован из-за работ на соседнем участке.

Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что застройщиком был заключен договор со специализированной организацией для мониторинга состояния жилого дома, расположенного вблизи стройплощадки.

Полный комплекс мер, обеспечивающих предотвращение неблагоприятных последствий при строительстве принят не был, во дворе дома замечены проседание грунта и разрушение асфальтового покрытия во дворе.

По итогам проверки руководителю организации-застройщика внесли представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролирует районная прокуратура.

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