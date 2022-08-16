Фото: пресс-служба администрации Перми

После ремонта в Перми запустили фонтаны на бульваре имени Советской Армии.

В департаменте благоустройства отметили, что они являются эстетическим дополнением к ансамблю окружающего пространства, предназначенного для отдыха жителей и туристов.

Центральный фонтан имеет две чаши, на квадратной установлено 25 распылителей с подсветкой, высота их струй достигает двух метров. В прямоугольной части фонтана установлено 60 распылителей и 50 светильников, меняющих цвет, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Напомним, на бульваре по улице Сибирской в рамках капремонта отремонтировали пешеходную зону и два фонтана, установили освещение, а также озеленили территорию. Здесь появились новые скамейки и урны. В планах - детская площадка. Работы приурочены к юбилею города.

Всего к 300-летию Перми власти планируют благоустроить около 40 парков и скверов.

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