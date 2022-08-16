Минстрою Прикамья не удалось запретить стройку высотки по улице Горького

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

15 августа Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу краевого минстроительства на решение прокуратуры о законности строительства дома по улице Максима Горького, 86. Власти могут обжаловать решение в течение двух месяцев в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа. Информация об этом содержится в картотеке дел суда.

Напомним, в июне 2021 года местные жители начали жаловаться на застройщика, так как он при возведении высотки занял часть тротуара. Кроме того, здание должны были построить не более девяти этажей, а в итоге получилось все 18. Тогда минстроительства Пермского края обратилось в городской департамент градостроительства и архитектуры с требованием отозвать разрешение на строительство дома.

Краевая прокуратура решила, что оснований для прекращения стройки нет. Тогда министерство в декабре 2021 года обратилось в суд с заявлением о признании незаконным представления прокуратуры. В мае 2022 года суд отказал в удовлетворении требований краевого министерства.

Высотку должны сдать в эксплуатацию во втором квартале следующего года.

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