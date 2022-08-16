В спецоперации на Украине погиб молодой рядовой из Прикамья

Фото: пресс-служба администрации Кунгура

12 августа в ходе спецоперации на Украине, в боях за село Спорное, погиб 33-летний рядовой Игорь Лепихин.

В 2009 году он окончил 9 классов МАОУ «СОШ №10» города Кунгура, затем обучался в ПУ-2. После отправился на службу по контракту в воинской части города Чебаркуль Челябинской области.

- Игорь был отзывчивым, добрым, ответственным человеком, который умел дорожить дружбой и всегда готов был прийти на помощь. Жизнелюбие, целеустремленность, активная жизненная позиция – отличительные черты характера Игоря, - сообщает пресс-служба администрации Кунгура в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом состоится 17 августа в 12.00 в храме святителя Николая Чудотворца по адресу: село Неволино, улица Каменных, 11.

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