Пермский марафон. Фото: архив "КП"

Организаторы Пермского марафона 2022 предложили новый формат соревнований. В этом году на старт марафонской в 42,195 км команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам - Александр Легков, Татьяна Сорина, Денис Спицов и Вероника Степанова

Как сообщает краевой минспорт, они примут участие в командной эстафете. Четыре участника команды будут должны преодолеть по 10,55 км.

В состав команды олимпийского чемпиона может войти любой желающий. Для этого необходимо:

- быть старше 18 лет;

- быть зарегистрированным или пройти регистрацию на любую дистанцию 10, 21 или 42 км (иметь номер регистрации на Пермский марафон 2022);

- иметь результат преодоления дистанции 10 км не более, чем за 55 минут (скрин-подтверждение/протокол Пермского марафон 2019,2020 года/иной документ, подтверждающий результат/трекер с картой трассы, которую пробежал)

Заявки на участие принимаются до 20 августа 2022 года включительно на почту estafeta04.09@mail.ru

После 20 августа в прямом эфире будет проведена жеребьевка среди подавших заявки. Ставший по итогам жеребьевки членом команды олимпийского чемпиона не вправе участвовать в других дисциплинах Пермского марафона 2022, который состоится в Перми 3 и 4 сентября. (0+)

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