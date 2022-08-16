Муниципальный дом на ул. Чайковского. Фото: Администрация Перми.

Десятиэтажный муниципальный дом в Перми начали строить на ул. Чайковского, 11. В него въедут 249 семей из расселенного аварийного и ветхого жилья.

«Квартиры запроектированы специально под нужды расселения – от студий до четырех комнатных квартир площадью 94 квадратных метра. Во дворе разместятся детская и спортивная площадки», - пояснили в администрации Перми.

Строительство муниципального дома в Перми на ул. Чайковского завершится в 2023 году.

В ближайшее время в Перми планируется возвести еще несколько муниципальных домов: уже заключены контракты на проектирование и строительство домов на ул. Маяковского, 54 и 57. В планах стоит строительство домов на ул. Нейвинской в Свердловском районе, а также в Кировском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах.

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