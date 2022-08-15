Такие модули уже установлены на маршруте «Плато Маньпупунер - перевал Дятлова» Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В Перми будут производить горные модули, предназначенные для развития экологического туризма. Директор компании «Северный Урал» Дмитрий Кириллов рассказал, что такие модули уже установлены на всем протяжении маршрута «Плато Маньпупунер - перевал Дятлова». В них туристы абсолютно бесплатно могут отдохнуть и спастись от непогоды.

Это проект получил статус приоритетного инвестпроекта благодаря уникальности производства.

Модуль - это маленький вагончик, напоминающий изнутри плацкарт: теплый тамбур с туалетом, спальные полки в два яруса, небольшая печка. Горные модули уже служат в Арктике в качестве полярных станций на островах Северо-ледовитого океана и используются для размещения горноспасательных отрядов на Эльбрусе. А также их закупают заповедники России на Кавказе, Забайкалье, Камчатке.