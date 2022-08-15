Пермские полицейские изъяли 95 тонн контрафактного моторного масла

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники краевого УЭБиПК ГУ МВД России поймали группу из пяти человек, которая подозревается в использовании чужих товарных знаков при фасовке контрафактного моторного масла.

Нелегальный цех несколько лет работал в промышленной зоне Перми. Здесь была полуавтоматическая линия, которая разливала сырье в канистры. А закупленное оптом недорогое масло брендировали этикетками с названиями известных международных производителей.

- Полицейские осмотрели производственное и складское помещения. Обнаружили и изъяли более 95 тонн готовой к продаже фальсифицированной продукции, 113 тонн сырья для ее производства, 40 тысяч пустых канистр различного объема и около 30 тысяч этикеток, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, были установлены производители тары и полиграфии, которые поставляли продукцию для криминального бизнеса.

Пресс-служба краевого ГУ МВД России сообщает, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». В отношении подозреваемых оформили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Изъятое масло направили владельцам торговых марок для официального подтверждения контрафакта. Сейчас устанавливается сумма ущерба, причиненного компаниям-правообладателям. По предварительной информации, она может превысить 100 миллионов рублей.

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