Пермячку избил и ограбил новый знакомый

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

6 июля в полицию с сообщением о нападении обратилась 45-летняя пермячка. Она рассказала, что познакомилась в кафе с мужчиной и ночью пригласила его к себе. Там новый знакомый повалил женщину на пол, схватил за руки и ударил кулаком по лицу. Угрожая убийством, он приставил к ее горлу нож и сорвал с нее драгоценности. Потом забрал из кошелька 800 рублей, прихватил мобильный телефон и сбежал. Ущерб составил более 125 тысяч рублей.

Вскоре полиция задержала 33-летнего мужчину. Он скрывался в арендованном жилье в Мотовилихинском районе. Оказалось, что нападавший всего месяц назад освободился из колонии. На его счету кражи, грабежи, разбои и изнасилование.

Сотрудники Следственного отдела Индустриального района возбудили уголовное дело по статье «Разбой». На период предварительного следствия подозреваемый арестован.

Краевое ГУ МВД России сообщает, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Если вы пострадали от действий этого человека, обратитесь в ближайший отдел полиции.

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