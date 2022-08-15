В Перми нашли тело пропавшего в июле молодого мужчины

Фото: Олег ЗОЛОТО
22 июля 31-летний пермяк ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Все это время его искали родственники, волонтеры и полиция.
К несчастью, утром 14 августа выяснилось, что мужчина погиб. Об этом сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.
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