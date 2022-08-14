Поиски пропавшей девочки в Пермском крае продолжаются

Девочка ушла в магазин вечером 12 августа, но домой так и не вернулась.

- Я еду, кто может прихватить с собой в Верхне-Чусовские городки? – комментируют пост о розыске девочки подписчики группы поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Вторые сутки в Пермском крае продолжается поиск пропавшей шестилетней Насти Брихунец. Девочка ушла в магазин вечером 12 августа, но домой так и не вернулась.

Утром 14 августа волонтеры вновь разместили пост, где просят всех неравнодушных присоединиться к поискам. Одеваться нужно по погоде в удобную и яркую одежду, в которой удобно будет в городе и лесу. С собой желательно иметь воду и полностью заряженный телефон. Также просьба установить на смартфон приложение «Геотрекер» для записи трека движения.

Сбор поисковиков: Чусовской ГО, п. Верхнечусовские Городки, ул.Победы, 25 (ТЦ «Ермак»).

Координатор Евгений Ашихмин 89026346955;

Инфорг Арина Сорокина 89504603446.

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