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Общество13 августа 2022 13:13

В Прикамье сохраняется риск высокой пожароопасности

Предупреждают в краевом МЧС
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае 14 и 15 августа сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Так, местами на территории региона ожидается пожарная опасность 4 класса горимости.

В краевом МЧС жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности. И напоминают, что человеческий фактор – одна из самых распространенных причин лесных пожаров. К беде может привести не потушенный окурок, выброшенная спичка и оставленный тлеющий костер.

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