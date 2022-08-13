В Прикамье сохраняется риск высокой пожароопасности

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермском крае 14 и 15 августа сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Так, местами на территории региона ожидается пожарная опасность 4 класса горимости.
В краевом МЧС жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности. И напоминают, что человеческий фактор – одна из самых распространенных причин лесных пожаров. К беде может привести не потушенный окурок, выброшенная спичка и оставленный тлеющий костер.
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