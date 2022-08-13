Проект строительства пермского реабилитационного центра одобрен госэкспертизой

Фото: Администрация Перми

Госэкспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий будущего детского реабилитационного центра в Перми. Объект, напомним, хотят возвести в Камской долине по улице Маршала Жукова, 39а. Об этом сообщает Business Class.

Застройщик общежития – Управление капстроя Прикамья. Будущее трехэтажное здание будет иметь Г-образную форму. У входного портала разместят декоративную пространственную конструкцию из цветного металла.

В центре появятся реабилитационная зона, зона экспертно-функциональной диагностики и разработки программ реабилитации. А также зона социальной адаптации и интеграции.

Еще будущий центра включает в себя жилые помещения и научно-исследовательскую, учебную и административно-хозяйственную зоны. Предполагается, что работать новое учреждение будет как в стационарном, так и в полустационаром режимах. Инвалиды смогут получить услуги по реабилитации в формате как дневного пребывания, так и проживания в центре.

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