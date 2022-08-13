После исчезновения 6-летней девочки следователи возбудили дело об убийстве

Фото: Пресс-служба краевого СУ СКР
В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения шестилетней девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" . Информацией делится пресс-служба краевого СУ СКР.
Напомним, Анастасия Брихунец исчезла вечером 12 августа, примерно в 19:00. Она вышла из дома в поселке Верхнечусовские Городки в магазин, но так и не вернулась.
Следователи начали проверку в день исчезновения, продолжая поиски вместе с полицейскими и волонтерами. Но пока что местонахождение ребенка установить не удается.
«На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления СК РФ, осуществляется полный комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий», - рассказали следователи.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65