Пермяк спас падающего с балкона ребенка

Фото: УМВД Перми

Начальник пермского УМВД Станислав Кравченко поблагодарил пермяка, который спас падающего с третьего этажа ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина получил благодарственное письмо.

Как рассказали в полиции, история произошла 26 июля. Александр Подлесных ехал на велосипеде, как вдруг услышал детский крик. Он увидел, что с третьего этажа на переходном балконе висит ребенок. Парень быстро подбежал под балкон, а мальчик упал ему на руки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65