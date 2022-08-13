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Происшествия13 августа 2022 8:56

Пермяк спас падающего с балкона ребенка

Происшествие случилось в июле
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: УМВД Перми

Фото: УМВД Перми

Начальник пермского УМВД Станислав Кравченко поблагодарил пермяка, который спас падающего с третьего этажа ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина получил благодарственное письмо.

Как рассказали в полиции, история произошла 26 июля. Александр Подлесных ехал на велосипеде, как вдруг услышал детский крик. Он увидел, что с третьего этажа на переходном балконе висит ребенок. Парень быстро подбежал под балкон, а мальчик упал ему на руки.

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