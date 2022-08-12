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Общество12 августа 2022 16:29

Из-за аварии в трех домах Перми отключили воду

Порыв случился в доме по улице Карпинского, 83
Анна Маркова
Вода в кранах появится после устранения аварии.

Вода в кранах появится после устранения аварии.

Фото: архив "КП"

В Перми без воды осталось три дома в Индустриальном районе. Произошла утечка на транзитной трубе. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба города.

По информации ООО «Новогор-Прикамье» отключение произошло 12 августа после 18.00, без воды дома:

ул., Карпинского, 81, 83;

ул. Самолетная, 60.

Работы проводит ООО «ПСК». Подробности можно уточнить по телефону - 259-39-98.

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