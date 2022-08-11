В Перми шести котятам срочно нужна кормящая кошка

Фото: соцсети

В Перми для шести новорожденных котят срочно нужна кормящая кошка. С призывов о помощи пермячка по имени Анастасия обратилась к пермякам в соцсетях.

По ее словам, шестерку новорожденных котят нашли в завязанном пакете в мусорном баке. Котят заберут и пристроят сами.

В посте Анастасия оставила свой номер телефона – 8 961 758-89-33.

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