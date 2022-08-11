. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевой Роспотребнадзор продолжает проверки качества воды и почвы в местах для купания в Пермском крае. Как рассказали в ведомстве, после очередной проверки число одобренных мест выросло до пяти.

Теперь купаться можно в районе пляжа санатория «Уральская Венеция» в Добрянке. Там вода соответствует всем гигиеническим нормам.

Напомним, ранее Роспотребнадзор одобрил для купания воды Камы в районе КамГЭС, камские пляжи близ санатория Демидково и воды Сылвы рядом с Новыми Лядами.

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