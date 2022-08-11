Пермские власти нашли поставщика печей для крематория

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Власти выбрали поставщика печей для будущего пермского крематория. Мэр Перми Алексей Демкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что сначала администрация хотела приобрести печи чешского производства, но из-за недостаточной мощности остановилась на отечественном оборудовании.

Глава города считает, что российские печи ничем не уступают европейским. Так, отечественная компания приобрела одну печь чешского производства, разрезала ее и изучила все технологические особенности, а после усовершенствовала свой продукт. Кроме того, власти узнали, как работают печи этого производителя в других крематориях.

Построить крематорий в Перми планируют в следующем году.

- На днях ждем выход проектной документации из экспертизы. После проведем конкурс и подрядчик приступит к работе, - добавил Алексей Демкин.

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