Школьники показали мэру свои проекты к 300-летию Перми

Фото: Пресс-служба Администрации Перми

Алексей Дёмкин встретился с участниками второй профильной смены «Мечтай, создавай, управляй», которая прошла в лагере «Огонёк-ПМ» в рамках реализации проекта «Золотой резерв».

Они обсудили идеи ребят к предстоящему юбилею Перми. Подробности сообщает пресс-служба администрации города.

Целую смену наставники помогали школьникам создавать современные проекты по четырем направлениям: «ТЕХНОгород», «VRгород», «ЭКОгород», «Город созидателей». В итоге юные пермяки создали 26 проектных идей, а в финал прошли 9 проектных команд. 4 из них победили. Это проекты «Умный фонарь с эко-фильтром», «CyberPark», «Культура живет» и «Рука помощи».

«Мне важно понимать, каким видит будущее Перми молодое поколение и связывают ли школьники свою дальнейшую судьбу с нашим Пермью. Уверен, с таким «Золотым резервом» наш город может уверенно смотреть в будущее. Лучшие работы представят на инвестиционном фестивале молодежных проектов, посвященном 300-летию Перми», – рассказал Алексей Дёмкин.

Абсолютным победителем конкурса стал проект «Умный фонарь с эко-фильтром». По словам изобретателя – Михаила Любимова – изобретение частично решит проблему загрязнения воздуха.

«Мы хотим установить на улицах с сильной загазованностью фонари с экофильтрами из мха. Это поможет очистить воздух от пыли и мелкого мусора. Мы думали сперва просто поставить фильтры из мха на улицы города, но потом было принято решение спрятать их в фонари», – рассказал идеолог проекта.

Другой проект «Рука помощи» предлагает установить на улицах Перми урны для раздельного сбора мусора. Их выполнят в форме рук и расположат рядом с аптеками. За сортировку мусора жители города смогут получать скидки в аптеках.

Проект «Культура живет» направлен на популяризацию местных деятелей искусства и обеспечение досуга для молодежи города. А проект «Киберпанк» посвящен созданию «умного парка» с системой построения индивидуальных тренировок (СПИТ), шумоподавлением и системой безопасности, состоящей из дронов с камерами.

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