В Прикамье с начала года в ДТП погибли 107 человек

. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае с начала 2022 года ДТП унесли жизни 107 человек. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Еще 1208 человек получили различные травмы. На дорогах столицы Прикамья автоаварии унесли жизни 12 человек. 451 пострадал.

Самый частый вид ДТП - столкновение транспортных средств. Чаще всего причиной смертельных аварий становились неправильный выбор скорости движения и выезд на встречную полосу.

По вине нетрезвых водителей произошло 115 ДТП. В них 24 человека погибли, 159 человек получили травмы.

Отмечается, что каждая третья авария в этом году в крае связана с наездом на пешеходов. В таких происшествиях погибли 19 человек и 269 пешеходов.

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