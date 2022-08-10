В Пермском крае ковидом заболели еще 280 человек

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 280 новых заболевших коронавирусом. Заражения выявлены в 20 территориях региона, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Среди новых зараженных 117 жителей в возрасте 60 лет и старше. Они входят в группу риска. Общее число инфицированных в регионе за два с половиной года пандемии достигло 375 966.

С начала пандемии в крае от последствий ковида скончались 8 853 человека.

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