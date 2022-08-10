Цветочный павильон напротив ЦУМа не признали самовольной постройкой

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Цветочный павильон «Евробукет», что находится в центре Перми напротив ЦУМа, не признали самовольной постройкой. Об этом сообщает Business Class.

Департаменту земельных отношений администрации Перми (ДЗО) в иске к предпринимательнице Людмиле Михейчевой отказал Краевой арбитражный суд.

Из-за проведения экспертизы судебное заседание несколько раз откладывалось. Однако суд встал на сторону предпринимательницы.

Кстати, недавно суд тоже признал капитальным объектом соседний павильон – по Комсомольскому проспекту, 25.

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