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Происшествия9 августа 2022 12:12

В Перми следователи проверят геронтологический центр

Ранее появилась информация об избиении там пациентки
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Пресс-служба краевого СУ СКР

Фото: Пресс-служба краевого СУ СКР

В Перми следователи проверят один из геронтологических центров. Ранее в городских СМИ появилась информация, что там была избита проживающая в нем пациентка.

Теперь к месту происшествия приехали оперативники, которые проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев.

«По результатам проверки должностным лицом будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», - уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.