В Перми следователи проверят геронтологический центр

Фото: Пресс-служба краевого СУ СКР

В Перми следователи проверят один из геронтологических центров. Ранее в городских СМИ появилась информация, что там была избита проживающая в нем пациентка.

Теперь к месту происшествия приехали оперативники, которые проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев.

«По результатам проверки должностным лицом будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», - уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.