Проектирование и реконструкцию «Большого Савино» оценили в миллиард

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проектирование и реконструкцию пермского международного аэропорта Большое Савино оценили в 1 млрд и 17 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Это максимальная цена контракта.

Заказчик - ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры». Срок выполнения работ – 2022-2023 годы. Конкретная дата окончания работ – 30 сентября 2023 года.

Конкурс продлится до 26 августа.

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