В Перми пропала 80-летняя бабушка

Фото: "Регион-59"

В Перми поисковики ищут 80-летнюю Альфию Султанову. Подробностями делится поисковый отряд «Регион-59».

Пожилая женщина ушла из дома по улице Артема сегодня. Однако волонтеры уже начали поиски.

Особые приметы:

- рост 150 сантиметров;

- худощавое телосложение;

- светло-карие глаза и седые волосы;

Была одета в голубой халат и голубую джинсовку.

Всех, кому известно местонахождение пожилой женщины, просят сообщить по телефонам:

- 02, 102 - полиция;

- 112 - ЕДДС;

- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

- +7-912-880-41-60 - волонтеры;

- +7-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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