В Перми пропала 80-летняя бабушка

Фото: "Регион-59"
В Перми поисковики ищут 80-летнюю Альфию Султанову. Подробностями делится поисковый отряд «Регион-59».
Пожилая женщина ушла из дома по улице Артема сегодня. Однако волонтеры уже начали поиски.
Особые приметы:
- рост 150 сантиметров;
- худощавое телосложение;
- светло-карие глаза и седые волосы;
Была одета в голубой халат и голубую джинсовку.
Всех, кому известно местонахождение пожилой женщины, просят сообщить по телефонам:
- 02, 102 - полиция;
- 112 - ЕДДС;
- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;
- +7-912-880-41-60 - волонтеры;
- +7-958-244-12-84 - инфорг Юлия.
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