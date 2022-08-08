Избиркомы Прикамья отказали 40 кандидатам перед муниципальными выборами

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Прикамье окончена регистрация кандидатов на муниципальные выборы, что состоятся в сентябре. Подробностями делится пресс-служба краевого избиркома.

«Зарегистрированы каждые девять кандидатов из 10. И это рекорд! В прошлые кампании процент отказов в регистрации был существенно выше», - делятся в избиркоме.

Всего на выборы заявилось 429 кандидатов и из них порядка 80% выдвинуты политическими партиями. Сдали документы уже меньше - 411 кандидатов. Из них зарегистрированы 368, отказано по разным причинам 40 кандидатам. А еще трое отказались от участия в избирательной кампании.

Итоговый процент отказа в регистрации оказался одним из наименьших в истории муниципальных выборов и составил всего 9,3%.

Касаемо политических партий, то от «Единой России» зарегистрировано 103 кандидата. От ЛДПР - 79, от КПРФ – 70 человек. 48 кандидатов - самовыдвиженцы, 47 кандидатов от СРЗП. 21 кандидат от «Новых людей» и всего один кандидат от партии «Родина».

Участвовать в выборах будут представители 6 политических партий и независимые кандидаты. Средняя конкуренция за один мандат составляет 3,5 кандидата на место.

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