Пожары в Перми и Пермском крае. Фото: МЧС Пермского края.

В воскресенье 7 августа 2022 года зафиксировали 17 пожаров в Пермском крае. Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС ликвидировали последствия пожаров в нескольких территориях: 4 пожара – в Перми; 3 пожара – в Пермском районе; по 2 пожара - в Кунгурском и Лысьвенском округах; по одному пожару - в Кизеловском, Октябрьском, Кудымкарском Чернушинском, Очерском и Красновишерском округах.

На пожарах в Пермском крае 7 августа погибших нет, есть 3 травмированных.

В пожарах Пермского края горели: дачные дома - в Лысьвенском и Чернушинском округах; мусор- в Мотовилихинском и Кировском районах Перми; баня - в Кизеловском округе; транспортное средство - в Октябрьском округе; металлический вагончик и здание кафе - в Кунгурском округе; многоквартирные дома - в Кировском и Мотовилихинском районаа Перми, Кудымкарском округе; неэксплуатируемое здание и дощаный сарай - в Пермском районе; сухая растительность - в Красновишерском округе.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

За сутки зарегистрировали 4 случая новых очагов лесных пожаров и один ландшафтный пожар в Пермском крае.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 7 августа 2022 года на территории Пермского края 157 профилактических групп в количестве 342 человек провели мероприятия:

- 1312 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 1928 человек;

- распространение 1462 листовки (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 9 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса в отдельных центральных районах Пермского края. В связи с высокой опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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